Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 142 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 142 can kaybı kayıtlara geçti, 487 kişi de yaralandı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi, 210 kişi yaralandı. Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 640'a, yaralananların sayısı 4 bin 488'e yükseldi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 454'e, yaralı sayısı ise 22 bin 551'e yükseldi.

Toplam can kaybı 57 bini aştı

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 12'ye, yaralı sayısı ise 134 bin 592'ye ulaştı. - GAZZE