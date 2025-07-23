Gazze'de Can Kaybı 59 Bin 219'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 59 Bin 219'a Yükseldi

Gazze\'de Can Kaybı 59 Bin 219\'a Yükseldi
23.07.2025 15:07
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 59.219'a, yaralı sayısı 143.045'e ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 219'a, yaralı sayısı 143 bin 45'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 sivilin cansız bedeni ile 534 yaralının getirildiğini, cenazelerden 13'ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivile ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 8 bin 363 Filistinlinin öldürüldüğünü, 31 bin 4 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 59 bin 219'a, yaralı sayısının 143 bin 45'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı bin 60'a yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 34 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 644 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı bin 60'a, yaralı sayısı ise 7 bin 207'ye yükseldi" denildi.

Gazze Şeridi'nde öldürülen medya çalışanlarının sayısının 231'e yükseldi

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli gazeteci ile birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen medya çalışanlarının sayısının 231'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, ölen gazetecilerin birinin foto muhabir diğerinin ise editör olarak görev yaptığı belirtildi. Medya Ofisi açıklamasında, "Hükümet Medya Ofisi, Filistinli gazetecilerin İsrail işgali tarafından sistematik şekilde hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını en güçlü şekilde kınamaktadır" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 59 Bin 219'a Yükseldi - Son Dakika

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