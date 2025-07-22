Gazze’de Can Kaybı 59 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze’de Can Kaybı 59 Bini Aştı

Gazze’de Can Kaybı 59 Bini Aştı
22.07.2025 14:37
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 59 bin 106 can kaybı ve 142 bin 511 yaralı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 59 bin 106'ya, yaralı sayısı 142 bin 511'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 sivilin cansız bedeni ile 376 yaralının getirildiği, cenazelerden 5'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 8 bin 268 Filistinlinin öldürüldüğünü, 30 bin 470 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 59 bin 106'ya, yaralı sayısının 142 bin 511'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı bin 26'ya yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 52'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı bin 26'ya, yaralı sayısı ise 6 bin 563'e yükseldi" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze’de Can Kaybı 59 Bini Aştı - Son Dakika

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