Gazze'de Can Kaybı 59 Bini Aştı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 88 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 821'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 88 can kaybının kayıtlara geçtiğini belirterek, 374 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 kişinin daha açlıktan veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, son verilerle birlikte yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 87'si çocuk olmak üzere toplamda 133'e ulaştığını açıkladı.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 657'ye, yaralı sayısının ise 32 bin 810'a yükseldiği kaydedildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 821'e, yaralı sayısı ise 144 bin 851'e yükseldi. - GAZZE