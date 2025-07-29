Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti

29.07.2025 14:04
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İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı 60.034'e yükseldi, kıtlık durumu kritik seviyeye ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 113 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'e yükseldi. BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 8 bin 867'ye, yaralı sayısı 33 bin 829'a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'e, yaralı sayısı ise 145 bin 870'e ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 179'a çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 22 kişi yaşamını yitirdi, 199 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 179'a, yaralananların sayısı 7 bin 957'e yükseldi.

"Ölüm tuzağı"

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler'in devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor.

"Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosu yaşanıyor"

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı konusunda uyarıda bulundu. Yayınlanan raporda, "Son veriler, Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde gıda tüketiminde kıtlık eşiğine ulaşıldığını ve Gazze şehrinde ise akut yetersiz beslenmenin yaşandığını gösteriyor. Acımasız çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler, ciddi şekilde kısıtlanan insani erişim ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetlerin çöküşünün ortasında kriz, endişe verici ve ölümcül bir dönüm noktasına ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Gıda tüketiminin ciddi şekilde kötüleştiği, her 3 kişiden 1'inin günlerce aç kaldığı belirtildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain yaptığı açıklamada, "Gazze'ye derhal ve hiçbir engel olmaksızın büyük ölçekli gıda yardımı göndermeli ve kitlesel açlığı önlemek için bunu her gün sürdürmeliyiz. Harekete geçmek için ne kadar uzun süre beklersek ölüm sayısı o kadar artacak" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika

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