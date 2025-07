Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 118 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 130'a yükseldi.

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 118 can kaybı kayıtlara geçti, 581 kişi de yaralandı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı. Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 652'ye, yaralananların sayısı 4 bin 537'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 572'ye, yaralı sayısı ise 23 bin 132'ye yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 130'a, yaralı sayısı ise 135 bin 173'e ulaştı. - GAZZE