Gazze'de can kaybı artıyor ve 73 bin 658'e ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı artıyor ve 73 bin 658'e ulaştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73 bin 658'e yükseldi. Ateşkes döneminde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 658'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği bölgede son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Can kayıplarından ikisinin, önceki saldırılarda yaralanan sivillerden oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 352'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının da 4 bin 511'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 658'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 622'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu, Gazze Şeridi, Güvenlik, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de can kaybı artıyor ve 73 bin 658'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı artıyor ve 73 bin 658'e ulaştı - Son Dakika
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