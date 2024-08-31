Gazze'de çocuk felci vakasının ardından aşılama kampanyası başladı - Son Dakika
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Gazze'de çocuk felci vakasının ardından aşılama kampanyası başladı

Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını açıkladı. Kampanya, 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğu hedefliyor.

31.08.2024 18:33
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Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını açıkladı.

İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde insani durum kritik bir durumda seyrediyor. Bölgede 40 bin 691 Filistinli saldırılar nedeniyle hayatını kaybederken, çocuklar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar hayatı tehdit ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirdi. Abed, aşılamanın bugün yerel sağlık yetkilileri, BM ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte orta bölgede başladığını aktardı.

Abed'in açıklamasına göre, aşılama kampanyası Gazze'nin merkezinde başladıktan sonra önce güney Gazze'de, ardından da kuzey Gazze'de uygulanacak. İki dozdan oluşan kampanya, 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğu hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail'in aşıların yapılabilmesi için Gazze'de 3 günlük "insani mola" vermeyi kabul ettiği belirtilmiş, yetkililer ise aşılamanın yarın başlamasının beklendiğini söylemişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de çocuk felci vakasının ardından aşılama kampanyası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de çocuk felci vakasının ardından aşılama kampanyası başladı - Son Dakika
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