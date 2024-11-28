Gazze'de Hamile Kadınlar Kıtlık Tehlikesinde

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla hamile kadının kıtlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ve gelecek ay 4 bin bebeğin dünyaya gelmesinin beklendiği ifade edildi. UNRWA, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle 550 binden fazla kadının açlıkla karşı karşıya olduğunu aktararak, 15 binden fazla hamile kadının da kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. - GAZZE