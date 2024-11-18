Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

18.11.2024 07:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
12:53 Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
11:18 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:25 2024 Kainat Güzellik Yarışması’nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 07:58:49. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.