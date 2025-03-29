Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 277'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının 921'e, yaralı sayısının 2 bin 54'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralı sayısının 114 bin 95'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE