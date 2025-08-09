Gazze'de İnsani Yardımda Facia: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazze'de İnsani Yardımda Facia: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

09.08.2025 22:01
Gazze'de havadan bırakılan yardım kutusunun çocuğun üzerine düşmesi sonucu 14 yaşındaki Muhammad Eid hayatını kaybetti.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde havadan yürütülen insani yardım çalışmalarında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk, yardım kutusunun üstüne düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde siviller, insani yardım malzemelerine ulaşmaya çalışırken hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Filistinli kaynaklar, dün Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Nüveyri bölgesi yakınlarında gerçekleştirilen yardım çalışmalarında kalabalığın üzerine havadan bırakılan bir yardım kutusunun 14 yaşındaki Muhammad Eid'in üstüne düştüğünü, olayda yardım malzemelerine ulaşmak için toplanan kalabalıkta diğer kişilerin de çeşitli derecelerde yaralandığını aktardı. Hastaneye kaldırılma anları kameralara yansıyan çocuk, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Awda Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece 16 Temmuz tarihinden bu yana havadan gerçekleştirilen yardımlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Havadan yapılan yardımlarda 23 kişi öldü, 124 kişi yaralandı

Filistin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere insani yardım sağlamak için havadan gerçekleştirilen yardım çalışmalarında, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi sonucunda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, havadan bırakılan yardım malzemelerinin çoğunun İsrail'in işgali olan bölgelere veya İsrail'in zorlamasıyla boşaltılan mahallelere düştüğü, söz konusu yardımlara ulaşmaya çalışan kişilerin ise İsrail tarafından doğrudan hedef alındığı ve öldürüldüğü aktarıldı. Diğer durumlarda ise yardımların Filistinlilerin oluşturduğu kalabalıkların üzerine bırakıldığı ve bu yardımların, açlık çeken nüfus için hem etkisiz hem de tehlikeli hale geldiği belirtildi. Medya Ofisi'nin açıklamasında, "Bu insanlık dışı yöntemlerin tehlikeleri konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Kara sınırlarından güvenli bir şekilde ve yeterli miktarda gıda, bebek maması, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımların ulaştırılması için sürekli çağrıda bulunduk" ifadeleri kullanıldı.

Kısıtlı yardımlar, Filistin halkı için yeterli değil

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giden tüm sınır kapılarını kapatarak insani yardımın girişini engelliyor. Bu durum, sınırlarda yardım kamyonlarının birikmesine ve sadece sınırlı miktarda yardımın girişine izin verilmesine, böylece bölgeyi kıtlığa sürüklenmesine neden oluyor. Bölgeye sağlanan insani yardımlar, Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken minimum miktarın çok altında. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3-sayfa, Sağlık, İsrail, gazze, Dünya, Çocuk, Son Dakika

20:15
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.