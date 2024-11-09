Gazze'de İsrail Saldırısı: 3 Ölü, 5 Yaralı

3.Sayfa

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail ordusu Filistin'de yine sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Ölü sayısı 43 bin 500'ü aşmıştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı en az 43 bin 508'e ulaşmıştı. 102 bin 684 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. - GAZZE