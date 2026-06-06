Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Gazze Şehri'nde yerinden edilen sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail, Hamas ile Ekim 2025 tarihinde sağlanana ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şehri'nin Rimal mahallesinde geçmişteki İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklar saldırı sonucunda 2'si kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve büyük bir kısmı çocuk olmak üzere 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık ekipleri cenazeleri ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi'ne ulaştırmak üzere derhal olay yerine sevk edildi. Kaynaklar, bombardımanın bölgede büyük çaplı yıkıma neden olduğunu bildirdi.

Gazze'de can kaybının 72 bin 961'e yükseldi

Bu gelişme, İsrail'in bölgedeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 951'e, yaralananların sayısının 2 bin 984'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 72 bin 961'e, yaralı sayısının ise 173 bin 92'ye yükseldiği kaydedilmişti. - GAZZE