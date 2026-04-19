Gazze'de Ölü Sayısı 72 Bin 551'e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 551'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 775'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 171'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 274'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE