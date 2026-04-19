Gazze'de Ölü Sayısı 72 Bin 551'e Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısının 72 bin 551'e ulaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 551'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 775'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 171'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 274'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:47:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.