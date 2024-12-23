Gazze'de Saldırılar 58 Can Aldı - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar 58 Can Aldı

Gazze\'de Saldırılar 58 Can Aldı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 45.317'e çıktı.

23.12.2024 15:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 58 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 317'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 444 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 713'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Saldırılar 58 Can Aldı - Son Dakika

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