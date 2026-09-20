Gazze'de son 24 saatte 3 sivil öldü, toplam can kaybı 73 bin 910'a yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de son 24 saatte 3 sivil öldü, toplam can kaybı 73 bin 910'a yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 21 sivilin yaralandığını duyurdu. Bakanlığa göre 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 910'a, yaralı sayısı ise 174 bin 935'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 3 kişinin öldüğünü ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 73 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle 3 sivilin öldüğü, 21 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 393'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 822'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 910'a, toplam yaralı sayısının da 174 bin 935'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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