Gazze'de son 24 saatte 3 sivilin cenazesi hastanelere getirildi - Son Dakika
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Gazze'de son 24 saatte 3 sivilin cenazesi hastanelere getirildi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte hastanelere 3 sivilin cenazesi ve 7 yaralının getirildiğini bildirdi. Bakanlığa göre 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen sayısı 74 bin 702'ye, yaralı sayısı 176 bin 105'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 702'ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 sivilin cenazesinin ve 7 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 650'ye, yaralı sayısının da 5 bin 975'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 850 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 702'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 105'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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