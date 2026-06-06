Gazze'de Son Saldırılarda 5 Ölü, Toplam Can Kaybı 72 Bin 961 - Son Dakika
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Gazze'de Son Saldırılarda 5 Ölü, Toplam Can Kaybı 72 Bin 961

06.06.2026 11:24
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 48 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 72.961.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiğini; İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 72 bin 961'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 48 saatte bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 951'e, yaralı sayısı 2 bin 984'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 961'e, yaralı sayısı ise 173 bin 92'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Son Saldırılarda 5 Ölü, Toplam Can Kaybı 72 Bin 961 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Son Saldırılarda 5 Ölü, Toplam Can Kaybı 72 Bin 961 - Son Dakika
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