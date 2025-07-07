Gazze\'deki Can Kaybı 57 Bin 523\'e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57 bin 523'e, yaralananların sayısının ise 136 bin 617'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin öldüğü, 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi ve 74'ten fazla Filistinlinin yaralanması sonucu birlikte yardım dağıtımlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 758'e ulaşırken, yaralananların sayısı ise 5 bin 5'i geçti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 57 bin 523'e, yaralı sayısı ise 136 bin 617'ye yükseldi.

İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 6 bin 964 kişinin öldüğü ve 24 bin 576 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. - GAZZE