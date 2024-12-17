Gazze'deki çatışmalarda can kaybı 45 bin 59'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 31 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 59'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 438 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 asker daha öldü

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda 2 İsrail askerin daha öldürüldüğü duyuruldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 817'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE