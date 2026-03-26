Gazze'deki Ölü Sayısı 72 Bini Aştı
Gazze'deki Ölü Sayısı 72 Bini Aştı

26.03.2026 12:58
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 72,267 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72 bin 267'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 17 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 691'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 876'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 267'ye yükseldiği belirtilirken toplam yaralı sayısının da 171 bin 976'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
