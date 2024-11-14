Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bin 736 - Son Dakika
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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bin 736

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 43,736'ya, yaralı sayısı 103,370'e yükseldi.

14.11.2024 14:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 736'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 405 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının ise 103 bin 370'e yükseldiği bildirildi.

İsrail son bir ayda 20 yardım çalışanını öldürdü

İnsani yardım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail güçlerinin 10 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti. Çalışanların evlerinde, kamplarda ve yardım ulaştırmaya çalışırken öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, İsrail yetkililerine bilgi verilmesine rağmen yardım çalışanlarının işaretlenen araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Son verilerin açıklanmasıyla birlikte İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen yardım çalışanı sayısı 300'ü aştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bin 736 - Son Dakika

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