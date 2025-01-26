Gazze'de can kaybı 47 bini geçti - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 47 bini geçti

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Gazze Şeridi'nde son 72 saatte İsrail'in saldırıları sonucunda 47 bin 306 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişmelerle birlikte enkazdan çıkarılan cansız bedenler ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

26.01.2025 18:48  Güncelleme: 19:15
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Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması 19 Ocak itibari ile yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar devam ediyor.

ENKAZ ALTINDAN 14 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 72 saatte enkazdan 14 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, ateşkesten önceki saldırılarda yaralanan 5 Filistinlinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Filistinlilere ateş açması sonucu ise 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca son 72 saatte hastanelere 11 yaralı getirildiği aktarıldı.

47 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 306'ya, yaralı sayısının 111 bin 483'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze\'de can kaybı 47 bini geçti
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de can kaybı 47 bini geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemil Moroglu:
    beter olsunlar. 47 52 Yanıtla
    Müslüm Yaman:
    darısı senin başına 5 8
    Emre YilmaZ:
    büyük o çocuğusun !!! 3 9
  • Cemil Moroglu:
    Osmanlı’ya ihanetin bedelini ödediler. 36 40 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    tanrim İsrail’le beraberdi. 35 40 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Allah rahmet eylesin 30 24 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) şehit olan gardaşlarımızın derecesini Ali eylesin ; şefaatlerine nail eylesin ; bizlere de şehitliği nasip etsin , ABİLER !.. 20 21 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yüzbin bile olamamiş hiç bişey 24 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ateşleri bol olsun 27 10 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    İsrail bedel ödetmiş 22 11 Yanıtla
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