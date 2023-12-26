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Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerin ölümüyle ilgili yeni bilgiler - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerin ölümüyle ilgili yeni bilgiler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 3 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli asker sayısı 161'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kayıp vermeye devam ediyor.

Gazze Şeridi\'nde İsrailli askerlerin ölümüyle ilgili yeni bilgiler
26.12.2023 - 21:04,
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 3 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli asker sayısı 161'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kayıp vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezinde ve kuzeyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 161'e yükselmiş oldu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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