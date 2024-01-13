 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de 2 Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de 2 Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan 2 otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada araçlar ezilirken tekerleri yola savruldu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gebze\'de 2 Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
13.01.2024 - 09:47,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan 2 otomobil çarpışırken bir kişi yaralandı. Kazada araçlar ezilirken tekerleri yola savruldu.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe A idaresindeki 41 U 2002 plakalı BMW marka otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 229 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile etkisiyle araçlar savruldu. Sürücüsü Efe A. hafif yaralanırken diğer araçta ise yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki sürücüler 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 araçta hurdaya döndü, otomobillerin tekerleri yola savruldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Honda, Gebze, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de 2 Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Son Dakika
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 10:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gebze'de 2 Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement