Gebze'de Apartman Yangınında 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Gebze'de Apartman Yangınında 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gebze\'de Apartman Yangınında 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın sonucunda 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı.

12.02.2024 00:20  Güncelleme: 00:21
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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