Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü.
Gebze ilçesinde Denizli Göleti civarında çiftlikte bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangını büyük güçlükle söndürdü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
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