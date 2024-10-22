Gebze\'de Evde Patlama

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Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Mevlana mahallesi 866 sokak üzerinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada büyük hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. - KOCAELİ