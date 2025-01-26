Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde odun kesimi nedeniyle çıkan gürültü tartışmaya dönüşerek sopa ve odunlarla kavgaya sebep oldu. Olayda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

26.01.2025 22:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

6 KİŞİ YARALANDI

Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli\'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • null:
    Bu ülkede medeniyet eksikliği var.Gürültü nedeniyle birisini uyarınca önce sanane cevabını alıyorsun,tabi sonrası bu olaydaki gibi oluyor. 113 1 Yanıtla
  • Mehtap uzdil:
    Ben de üst katımdakınden şikayetcıyım kötülük olmasın dıyorum guzellıkle soyluyorum ses benden gelmıyor deyıp cıkıyor polıse haber versem tespıtte 11 bın ceza yazacaklar ona da kıyamıyorum sastım kaldım… 58 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu Kocaeli Esenleri Esenyurdu da solladi 32 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Allah bizleri iyi komşular ile karşılaştırsın inşallah. komşu evden de önemli 17 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş gürültü 13 3 Yanıtla
  • hikonisogizo Kaya:
    değer mi ya çok yazık.,. 10 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı - Son Dakika
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