Gebze\'de hafif ticari araç otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bir otomobile çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Alkol testi sonucunda hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.