Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

Gebze\'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

11.03.2024 07:17  Güncelleme: 07:20
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile M.S.B. hakimiyetindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 43 LK 700 plakalı araç bariyere çarparak durabildi. Kazada, 43 LK 700 plakalı araçtaki Ö.S. isimli yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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