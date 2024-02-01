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Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika
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Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçiler, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından rehin alındı. Olay yerinde ikna çalışmaları devam ederken, fabrika havadan görüntülendi.

01.02.2024 18:51
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Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçilerin rehin alındığı P&G fabrika havadan görüntülendi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Olay yerinde ikna çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi.

Gebze\'de işçilerin rehin alındığı fabrika havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

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