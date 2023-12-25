 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de minibüs kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün yol ayrımındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı. Kaza sonucunda trafikte yoğunluk oluştu.

Gebze\'de minibüs kaza yaptı: 15 yaralı
25.12.2023 - 09:23,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün yol ayrımındaki bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze - Harem seferini gerçekleştiren G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna bağlandığı esnada bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 15 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten dışarıya çıkan bazı yolcular kaldırıma oturarak yardım gelmesini bekledi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 15 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Minibüs şoförü G.A. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazalı minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Gebze, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de minibüs kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
09:27 Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:38:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de minibüs kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement