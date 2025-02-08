Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Zanlı sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti.

08.02.2025 02:23  Güncelleme: 08:20
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Gebze'de önceki gün tekerlekli sandalyeli bir kişi, spor salonu çalışanına kurşun yağdırarak öldürdü.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı.

Tartışmadan sonra olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras'a kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Aras kurtarılamadı.

CİNAYETTEN SONRASI KORKUN PAYLAŞIM

21 yaşındaki katil zanlısı Alihan Ş.cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu.

Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı.

Cinayet sonrası korkunç paylaşım: 21 saat geçmeden kanınız akar böyle

Kaynak: DHA-İHA

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Trabzon:
    “Pehlivan, güreşte insanları yenen değildir. Asıl pehlivan, öfke anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 107) 180 20 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    KİMSENİN GURURUYLA OYNAMAYİN 96 12 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    şimdi o halinle cezaevine gireceksin. iyi mi ettin 89 4 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Allah'tan tekerlekli tekerleksiz olsaydı bu sefer duvarlara tırmanırdi 73 6 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Ya tamam da, be insanlıktan yoksunlar; siz tekerlekli sandalyeye bağlı olan bir insanı nasıl bir hale sokdununuz ki, bu adam katil olacak kadar çıldırdı. Bu gerekçe değil lakin sizin yaptığınız böyle durumdaki bir şahsı hem tokatla hem de video çek. Bu adamın yerine kendimi koyarsam buna yakın bir şey bende yapardım, yok öyle vicdansızlık. 45 9 Yanıtla
  • Nazife:
    vayy dahada perişan olacaksın inşallah. 11 3 Yanıtla
  • kamil erol:
    zorla kaşınmış iki tarafta deli ile deli olunmaz sözü boşa çıkmamış 7 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    EGİTİMİN MALİYETİNİ ÇOK BULANLAR CEHALETİN BEDELİNİ HESAPLASINLAR.aristo 4 0 Yanıtla
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