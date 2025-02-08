Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü

Yakup Turnagöl:

Ya tamam da, be insanlıktan yoksunlar; siz tekerlekli sandalyeye bağlı olan bir insanı nasıl bir hale sokdununuz ki, bu adam katil olacak kadar çıldırdı. Bu gerekçe değil lakin sizin yaptığınız böyle durumdaki bir şahsı hem tokatla hem de video çek. Bu adamın yerine kendimi koyarsam buna yakın bir şey bende yapardım, yok öyle vicdansızlık.