Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü

Gebze'de önceki gün tekerlekli sandalyeli bir kişi, spor salonu çalışanına kurşun yağdırarak öldürdü.
Olay, Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı.
Tartışmadan sonra olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras'a kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Aras kurtarılamadı.
21 yaşındaki katil zanlısı Alihan Ş.cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu.
Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA-İHA
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