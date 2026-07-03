Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama - Son Dakika
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Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Gebze\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
03.07.2026 08:49
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Beratcan Başboğa hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan geçen bir kişinin de vurulduğu ve 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda kullanılan motosikletin de şüpheliler tarafından gasbedildiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu Y.B. (20) ve Beratcan Başboğa (17) ile bu sırada yoldan geçen yaya M.K. (45) yaralandı. Ağır yaralı 17 yaşındaki Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken aynı hastanede tedavi altına alınan yaya M.K.'nin tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilmişti.

Olayda kullanılan motosiklet gasbedilmiş

Polis ekipleri; cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D.'ye ait motosikletin gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama - Son Dakika

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