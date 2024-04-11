Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü
ISPARTA - Isparta'da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında çıkan tartışmanın ardından Galip K. tarafından ateş edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.
Isparta'nın Gülistan Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde, Mehmet Çuhadar ile Galip K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli gözaltına alındı.
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