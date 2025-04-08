Gece Yarısı Karpuz Hırsızlığı

Yok böyle hırsızlık: 700 kilograma yakın karpuzu böyle çaldılar

MERSİN - Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde bir iş yerinden gece saatlerinde yaklaşık 700 kilograma yakın karpuz çalınırken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halde bulunan Hasan İnan'a ait iş yerine gece kamyonetle gelen bir şüpheli yaklaşık 700 kilogram karpuzu araca yükleyerek çaldı. İş yeri sahibi sabah geldiğinde karpuzların olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen İnan, hırsızlığı görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın kamyoneti ile karpuzların bulunduğu yere geri geri yanaştığı ve araçtan inerek tek tek karpuzları yüklediği yer aldı.

"Ortalama giden mal 50 bin TL tutuyor"

Hırsızlık olayına şaşıran iş yeri sahibi Hasan İnan, karpuzları göremeyince güvenlik kameralarını incelediğini söyledi. İnan, "Güvenlik kamerasına baktığımda yabancı bir araç geri geri yanaşmış ve 700 kilograma yakın karpuz götürmüş. Karpuz burada değerli bir meyve, ortalama giden mal 50 bin TL tutuyor" dedi.