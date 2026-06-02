Gelibolu\'da Balkondan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartmanın dördüncü katından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Sofucu Halil Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın dördüncü katından yaşayan M.Ç. (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.Ç., daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE