Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler dronla görüntülendi

18.08.2025 08:55
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan yerler dronla görüntülendi.

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi sonrası yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Konu ile ilgili saat 15.00 sıralarında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale/ Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" dedi.

Yangının 3'üncü gününde yanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Gelibolu, Çevre

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:34
07:40
