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Gemlik Belediye Başkanı Deviren: "Sorumlular cezalandırılacak"

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yenimahalle'de istinat duvarının sitenin üzerine çökmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yoruma

mahal vermemek için de incelemeler bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecektir. Bu problemin gerçek nedeni ortaya çıkacak ve sorumlular da kesinlikle cezalandırılacaktır." dedi.

Yenimahalle'de istinat duvarının yıkılması üzerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Ankara'daki programını iptal ederek Gemlik'e geldi. Evleri hasar gören ve yaralanan vatandaşlarla tek tek görüşen Deviren, 3 ailenin otele yerleştirildiğini açıkladı.

Gemlik'te yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 2 bloktaki 36 dairede bulunun vatandaşlar da tahliye edildi. Konu ile ilgili Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Ankara'daki programını iptal ederek Gemlik'e geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren olay yerinde yaptığı açıklamada, "Evleri hasar gören ve yaralanan vatandaşlarımızın yanındayız. Mağdur olmamaları için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Meydana gelen olayla ilgili yardım ve geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bursa Valiliği, Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile gerekenleri hızlı bir şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Şükrü Deviren, sorumluların cezalandırılacağını ifade ederek şöyle devam etti, "Değerli Gemlik halkı, bugün ne yazık ki sabah saatlerinde Yenimahalle Eğri Sokak'ta bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yeni evlenmiş genç çiftimiz yaralandılar. Allah'tan hafif bir şekilde yaralandılar. Fakat evlerde çok ciddi bir hasar var. Yapılan ilk tespitlerde evin taşıma sistemlerinde herhangi bir sorun olmadığı anlaşılmıştır. İlk incelemeler için Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ta Gemlik'e gelmiştir. İlk olarak 24 saat boyunca emniyet güçlerimiz güvenlik önlemlerini alacaklardır. İstinatın yıkılarak ağır hasar verdiği bloktaki vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. 3 ailemizi otele yerleştirdik. Diğer ailelerimiz ise kendi yakınlarının yanlarında kalmak istediler. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Herhangi bir yoruma mahal vermemek için de incelemeler bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecektir. Bu problemin gerçek nedeni ortaya çıkacak ve sorumlularda kesinlikle cezalandırılacaktır." şeklinde konuştu.