Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı

Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı
05.09.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç'tan haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine otel çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu.

ODADAN GELEN KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak'ta bulunan bir apartta kalan Kılıç'tan haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARA VE DARP İZİNE RASTLANILMADI

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tatil, Muğla, Yaşam, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
Bir dakika bile düşünmeden cevap verdi Lewandowski’ye 100 milyon euro’luk dev teklif Bir dakika bile düşünmeden cevap verdi! Lewandowski'ye 100 milyon euro'luk dev teklif
Denizde korku dolu anlar Tam 1200 metre sürüklenen 6 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı Denizde korku dolu anlar! Tam 1200 metre sürüklenen 6 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı
Almanya’yı karıştıran olay: Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek Almanya'yı karıştıran olay: Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda gol oldu yağdı Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol oldu yağdı
Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş

19:47
Galatasaray servet kazanabilir İşte Singo’nun serbest kalma bedeli
Galatasaray servet kazanabilir! İşte Singo'nun serbest kalma bedeli
19:40
MHP’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a çağrı: Komisyon, Öcalan’ın beyanlarını dinleyebilir
MHP'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir
19:13
8 kent için sağanak yağış uyarısı
8 kent için sağanak yağış uyarısı
18:30
Gürsel Tekin’e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
18:24
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
17:00
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 20:37:34. #7.12#
SON DAKİKA: Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.