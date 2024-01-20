Genç kadın otel odasında ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan otelin banyosunda iple asılı halde bulunan 25 yaşındaki Zilan Altıntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTEL BANYOSUNDA İPE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen göre Zilan Altıntaş, eşi ve 1 yaşındaki bebeği ile birlikte bir süre otelde konaklıyordu. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen koca, eşi Zilan Altıntaş'ı banyoda ipe asılı halde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu otel görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Altıntaş hayatını kaybetti.

EŞİ GÖZALTINDA

Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken Zilan'ın kocası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.