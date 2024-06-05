Genç kadını öldüren maganda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
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Genç kadını öldüren maganda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Adana'da oğluyla eve döndüğü sırada otomobilinde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadının katili Yunanistan'a kaçma hazırlığı sırasında İzmir'de yakalandı. Katil ifadesinde, 'Hedefim işyeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum' dedi. Kuzeninin intikamını almak isterken masum kadını öldürdü.

05.06.2024 11:32
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Genç kadını öldüren maganda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Katil ifadesinde," Hedefim işyeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dedi

Kuzeninin intikamını almak isterken masum kadını öldürdü

ADANA - Adana'da oğluyla eve döndüğü sırada otomobilinde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadının katili Yunanistan'a kaçma hazırlığı sırasında İzmir'de yakalandı.

Olay, 4 Mayıs günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Şahin husumetlisi olduğu Ferhat Tuncer'i kısa bir süre önce tabanca ile ayağından vurarak yaraladı. Bunun üzerine Ferhat'ın kuzeni Baran Tuncer intikam almaya karar verdi. Baran Tuncel, Kadir Şahin'in iş yerine gelerek tabanca ile defalarca ateş açmaya başladı.

Silahlı saldırı sırasında, ev kadını Hayriye Derin (43), oğlu Talha Derin'i Turgut Özal Bulvarı'ndaki dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki oğlu Kayra Derin ile eve dönmek için yola çıktı. Evine yaklaşık 300 metre mesafede Mücahitler Caddesi'nden geçerken Baran Tuncer'in ateşlediği tabancandan çıkan mermilerden bir tanesi Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabildi. Derin, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen olaydan saatler sonra hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Cinayet dedektifleri yurtdışına kaçmaya çalışan katili İzmir'de yakaladı"

Hayriye Derin'in katilinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. Kurulan ekip olayın gerçekleştiği bölgenin 10 kilometre çapındaki güvenlik kameralarını topladı. Yaklaşık 100 saat görüntü izleyen ekip, şüphelinin İzmir'den Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Adana'dan yola çıkan özel ekip İzmir'in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesinde bir apartman dairesinde Baran Tuncer'i kıskıvrak yakaladı.

"Katil suç makinesi çıktı"

Adana'ya getirilen Baran Tuncel'in, yaralama, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Baran Tuncer emniyetteki ifadesinde," Hedefim işyeriydi kadını yanlışlıkla vurdum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kadını öldüren maganda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

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