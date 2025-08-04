Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu

İtalya'nın Palermo kentinde gerçekleşen mezuniyet partisinde genç voleybolcu Simona Cinà, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Simona, Bagheria'daki bir villada düzenlenen mezuniyet kutlamasında arkadaşlarıyla birlikteydi. Sağlıklı ve formda olduğu belirtilen genç sporcu, partinin yapıldığı evin yüzme havuzunda yüzü yukarı bakacak şekilde ölü bulundu.

Partiye yaklaşık 80 genç katılmış ve bol miktarda alkolün servis edildiği söyleniyordu. Ancak olayın detayları gittikçe daha gizemli bir hal aldı.

Ailenin avukatı Gabriele Giambrone, partide yaşananların pek çok soru işareti bıraktığını söyledi. "Hiç kimse ne gördü ne de duydu, ama bazı gençlerin üzerleri ıslaktı, yani havuzdan yeni çıkmışlardı. Peki kimse bu durumu nasıl fark etmedi?" diye konuştu.

Ayrıca Cinà'nın ailesine olay hemen bildirilmedi. Annesi kızını aradığında telefonu genç bir erkek açtı ve kızının hasta olduğunu söyledi. Aile hemen partinin yapıldığı eve gittiğinde Simona'nın hayatını kaybettiğini öğrendi.

Avukat Giambrone, partide alkol servis edildiği belirtilmesine rağmen evde hiç alkol izine rastlanmadığını da vurguladı. "Davet WhatsApp üzerinden gönderilmiş ve içinde 'sizleri susuz bırakmayacağız' yazısı ile birlikte içki emojileri vardı. Ancak geldiğimizde sadece boş su şişeleri vardı. Her şey neden ortadan kaldırılmıştı?" dedi.

Simona'nın sağlığına ve beslenmesine çok dikkat eden biri olduğu, muhtemelen alkol kullanmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler olay yerinde kan izi buldu ve bu kanın kime ait olduğunu anlamak için DNA testi yapacaklarını açıkladı. Parti katılımcılarından birinin kazara yaralandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.