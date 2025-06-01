Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti

Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
01.06.2025 20:32
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Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir gençlik kampında denize giren 17 ve 16 yaşındaki 2 öğrenci boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşlarındaki öğrencilerden 2'si boğularak hayatını kaybederken, birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'dan Mersin'in Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı'na gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi.

İKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir:
    ya bu nedir nasıl ksmp dır o çocuklar belki yüzme bilmiyor bu kampta aklı başında kimse yokmu 3 1 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Okullar daki gezi vs. yasaklansın. Eğitim sistemine odaklansınlar başka işlere değil 2 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    can geri gelmiyor ama sorumlular cezalandırılsın ilgili bakanlık dahil soıruşturma başlatılsın 1 0 Yanıtla
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