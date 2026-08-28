Bolu’da ineğin kafası tarım aletine sıkıştı - Son Dakika
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Bolu’da ineğin kafası tarım aletine sıkıştı

Bolu’da ineğin kafası tarım aletine sıkıştı
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Çalaman Köyü'nde boynu tarım aletine sıkışan büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin hidrolik kesiciyle yaptığı kontrollü müdahale sonucu yara almadan kurtarıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde tarım aletine boynu sıkışan büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Çalaman Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan bir büyükbaş hayvanın boynu, bölgedeki tarım aletinin metal bölümleri arasına sıkıştı. Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, çabaları yetersiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, korkuya kapılan hayvanın zarar görmemesi için titiz bir kurtarma çalışması başlattı. Tarım aletinin metal aksamı, itfaiye erleri tarafından hidrolik kesici yardımıyla büyük bir dikkatle ve kontrollü şekilde kesildi. Ekiplerin hummalı çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan büyükbaş hayvan, yara almadan güvenli alana çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, İtfaiye, Gerede, Yaşam, Tarım, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu’da ineğin kafası tarım aletine sıkıştı - Son Dakika

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