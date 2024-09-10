Gerede Jelatin'e 2,3 Milyon Lira Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gerede Jelatin'e 2,3 Milyon Lira Ceza!

Gerede Jelatin\'e 2,3 Milyon Lira Ceza!

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Jelatin firması, atık suyunu arıtmadan dereye deşarj ettiği için 2 milyon 320 bin lira ceza aldı. Ayrıca firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

10.09.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da dereye atık suyunu arıtmadan deşarj eden Gerede Jelatin firmasına, 2 milyon 320 bin lira ceza yazıldı. Firma için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Jelatin firması çevreyi kirletirken yakalandı. Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) jelatin üretimi yapan Gerede Jelatin firması atık suyunu arıtmadan dereye deşarj etti. Ekiplerin radarına giren firma cezadan kaçamadı. Bolu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesildi. Firmaya ayrıca çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Gerede, Çevre, bolu, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gerede Jelatin'e 2,3 Milyon Lira Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gerede Jelatin'e 2,3 Milyon Lira Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement