Geri dönüşüm deposu ve 5 iş yerinin küle döndüğü yangında 1 kişi öldü
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:
"Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir"
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve 5 iş yerine sirayet eden yangında alevlerin arasında kalan 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Alevlerin arasında can verdi
Öte yandan yapılan incelemelerde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 iş yeri etkilenmiş, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer süratle olay yerine müdahale etmiş ve yangın söndürülürmüştür. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Geri dönüşüm deposu yangınında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Malatya'da meydana gelen kazada ciple çarpışan otomobil, savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yayayı istinat duvarı ile arasına sıkıştırdı ve şahsın bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç, Ardahan-Kars kara yolunda domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada Yılmaz ve sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yılmaz'ın, Bakan Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittikleri belirtildi.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve silah ele geçirildi. Tutuklanan zanlılarla birlikte 27 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada M.K. adlı şahıs, Ümit Özlü'nün kafasına sopa ile vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Özlü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya, istinat duvarı ile araç arasına sıkıştı ve bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'da bulunan bir hastanede muayeneye götürülen bir hasta, sedye düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İddialara göre, hastanın sedye ayarlarıyla oynandığı ve düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Olayın ardından hemşire ve hasta bakıcılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, 5 iş yerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gürültü nedeniyle tartışan bir şahıs, silahla etrafa rastgele ateş açarak komşusunu öldürdü ve kiracısını yaraladı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 480 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?