Edremit'te kamyonun altında kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

08.01.2026 18:22  Güncelleme: 18:28
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan M.D., itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta geri manevra yapan kamyon sürücüsü, arkasında bulunan M.D.'yi fark edemedi. Talihsiz adam kamyonun altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, hidrolik kriko yardımıyla kamyonu kaldırarak yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı M.D., ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Balıkesir, Edremit, 3-sayfa, İtfaiye, Kaza, Son Dakika

